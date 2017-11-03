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Физика, химия, биология и география в одном флаконе: что ожидает украинских школьников
В школах Украины намерены объединить изучение химии, биологии, географии и физики в один предмет. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает Обозреватель.
По ее словам, предполагается, что подобным образом изменят программы для старших классов (после 9-го) в школах и классах гуманитарного направления.
"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить, чтобы они всё–таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы", — пояснила позицию министерства Гриневич.
Она добавила, что существует международный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения.
На данный момент для преподавания нового предмета нет ни учителей, ни учебников.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, образование, школа
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