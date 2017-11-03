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Генпрокуратура готовит новые запросы в США по Манафорту
По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств
Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Радио Свобода" в четверг.
"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", – рассказал руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.
По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. Они касались, в частности, производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли в этом Манафорта: речь о том, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру Министерства инкриминируют растрату более $1 млн на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела экс-премьера Юлии Тимошенко.
"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", – сказал Горбатюк.
Напомним, ранее внимание ФБР привлекли 5 офшорных компаний, связанных с Манафортом. Среди этих фирм были компании Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd. Янукович нанял компанию Global Endeavor для политического консалтинга и лоббирования. Эта же компания перевела около 53 тысяч долларов сотруднику Манафорта в Украине Константину Килимнику. Для чего предназначался этот перевод – неизвестно.
В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича. С марта по август 2016 года политтехнолог занимался избирательной кампанией Трампа. 26 июля 2017 года федеральные агенты США изъяли документы и другие материалы в доме Манафорта. Обыски проводили в рамках специального расследования о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Генпрокуратура
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