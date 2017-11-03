Генпрокуратура готовит новые запросы в США по Манафорту

03.11.2017 07:42

По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств

Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Радио Свобода" в четверг.

"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", – рассказал руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.

По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. Они касались, в частности, производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли в этом Манафорта: речь о том, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру Министерства инкриминируют растрату более $1 млн на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", – сказал Горбатюк.

Напомним, ранее внимание ФБР привлекли 5 офшорных компаний, связанных с Манафортом. Среди этих фирм были компании Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd. Янукович нанял компанию Global Endeavor для политического консалтинга и лоббирования. Эта же компания перевела около 53 тысяч долларов сотруднику Манафорта в Украине Константину Килимнику. Для чего предназначался этот перевод – неизвестно.

В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича. С марта по август 2016 года политтехнолог занимался избирательной кампанией Трампа. 26 июля 2017 года федеральные агенты США изъяли документы и другие материалы в доме Манафорта. Обыски проводили в рамках специального расследования о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Источник: https://www.segodnya.ua







