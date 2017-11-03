Гибель и похороны Амины Окуевой: масса вопросов, и ни одного ответа

03.11.2017 22:00

Неожиданная гибель и ложь власти порождают домыслы. Поведение родственников заставляют прибегать к конспирологическим домыслам. Об этом в своем ФБ Роман Доник.

О конспирологии. Закрывая тему.

Погиб офицер батальона МВД Киев. Народный герой Украины. Погиб офицер, который служил в МВД.

Мгновенно пошли посты и новости поднимающие дымовую завесу. Околоаваковские издание и журналисты моментально начали создавать картину, что погиб офицер ЗСУ. Геращенко во всем обвинил ДРГ и лично рамзанадырова. Переложив ответственность на СБУ. Ни одного официального заявления. Только посты двух патологических лжецов, которым доверия давно ноль. Меньше чем через сутки появляется информация, что тело Амины забрали и будет прощание. Потом эта информация меняется на другую - Амину уже похоронили. Официальных заявлений и фотографий с места трагедии, которые так любит Геращенко нет. МВД упорно молчит о гибели своего лейтенанта. Ни одно официальное лицо не выступило с заявлением. Все новости из ФБ.

Еще через сутки появляются подробности, что сразу после события, место оцепили и ни один журналист не смог сделать фотографию. И даже никто из копов не запилил селфи или фоточку в инстаграм. Журналисты находят и показывают свежестреянную гильзу от холостого патрона. Все соцсети гудят - что с Аминой? Кто видел? Кто-то может подтвердить? В ответ тишина и домыслы. МВД молчит. На вторые сутки, не иначе как под давлением общественного мнения, появляется фотография погибшей. Появляется видео с похорон. Поясняется, что прощание было перенесено по причинам безопасности.

Иса Мунаев был личным врагом кадырова. Но это не помешало дать возможность людям проститься с ним. Он был убит 1 февраля, а похоронен 8 февраля. Был ли он меньшим мусульманином чем Адам? Или Амина, которая просила похоронить ее рядом с могилой Исы. 6 февраля 15 года на Майдане состоялся реквием по Исе Мунаеву. Было ли это безопасно в 15 году? Но люди пришли почтить память погибшего. А МВД по прежнему молчит.

Амина Окуева, боец МВДшного батальона, от которого отказалось собственное ведомство. Почему?

Это на совести Геращено и Бутусова. Можно писать много пафосных, правильных и красивых постов, но факты говорят за себя. Народного Героя Украины, одну из самых известных личностей МВДшных батальонов, похоронили вот так вот. Не было не то что почетного караула, не было НИ-ЧЕ-ГО. Только опять Геращенко. Который с первых минут трагедии и до последних, всегда был там. Контролировал? Что?

К сожалению, ни Аваков, ни Геращенко, ни тем более Бутусов, не задумываются о тех мыслях, которые появятся у ребят служащих в МВД, после того как пройдет шок от гибели Амины. А эти мысли появятся.

Почему ведомство в котором она служила отказалось от нее. Почем все так?

Амина так хотела? Не надо врать. Мертвые сраму не имут. Амина была публичной личностью и позиционировала себя как борца за свободу Ичкерии и Украины. И Стать жертвой и флагом этой борьбы, после смерти - это высочайшая честь. Или все уже забыли куда попадают воины Аллаха погибшие в бою?

Я не знаю, что и как произошло на переезде. Но все что было сделано после этого МВД и Геращено ужасно.

Источник: https://from-ua.com