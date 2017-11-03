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Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги

03.11.2017 17:29
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Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги

Украинцы могут доказать, что им предоставлялись некачественные коммунальные услуги

Об этом в эфире Politeka Online рассказал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Пишете заявление в теплокоммунэнерго. Они, как правило, не приходят. Через день можно с соседями делать акт. Желательно позвать эксплуатирующую организацию – это коммунальные дирекции. Если бы они были настроены больше помогать киевлянам, а не грабить их, они бы это делали сами. Но они тоже устранились», — рассказывает эксперт.

Кучеренко отмечает, что нужно отправлять все заказным письмом.

«Шанс, что отреагируют, очень слабенький. Вы с этим актом напишете Кличко. Он отпишется от вас. Потом вы с этой же отпиской пойдете в Нацкомиссию. А потом вы проклянете все и скажете, что это государство и этот город на меня не работают», — делится бывший министр.

Кучеренко добавляет, что все монополисты нацелены только на одно – выдавить у вас как можно больше денег.

Полный текст интервью читайте здесь

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, коммунальные услуги
 
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