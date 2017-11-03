Киев и Москва ведут закрытые переговоры по выпуску самолетов «Руслан»

03.11.2017 10:25

После того, как два года назад авиаконцерн «Антонов» прекратил участие в совместном российско-украинском «ОАК – Антонов», перспектива использования РФ самолетов Ан-124-100 «Руслан» оказалась под вопросом, передает replyua.net. Впрочем, не исключено, что при содействии Верховной Рады между Украиной и российской авиакомпании «Волга-Днепр» может быть достигнута договоренность о сотрудничестве.



Информация о проведении закрытых переговоров между российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» о том, чтобы продлить летную годность самолетов Ан-124-100 «Руслан», была распространена изданием «Коммерсант» со ссылкой на некоторых украинских и российских чиновников и лиц, представляющих авиационную отрасль.



Отмечается, что поводом для переговоров стало наличие в авиапарке российской компании 12 самолетов «Руслан», выполняющих грузовые перевозки коммерческого характера. В соответствии с условиями обеспечения жизненного цикла самолета, процедуру продления ресурса необходимо проводить каждые 4 тысяч летных часов. Соответствующий сертификат для этого есть у «Антонова», так как он является разработчиком летательного аппарата.