Манн: «Никакой реформы в Украине нет»

03.11.2017 09:45

Президент Украины смог захватить определенную власть над судьями и судами, поэтому в Украине нет никакой реформы, - Петр Порошенко просто ее использовал, чтобы заполучить власть над судьями и принудить их сотрудничать. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт.



«Президент стремится урегулировать конфликт с Аваковым и рвет старые связи с байденовским лобби в лице НАБУ. Это свидетельствует из решения киевского суда, освободившего из-под стражи сына Авакова под подписку о невыезде. НАБУ снова остался "с носом" и не смог проявить свою власть. Таким образом главным игроком у демократов остается Яценюк, а, значит, их надежды на то, что НАБУ предоставят Мюллеру фальшивки против Манафорта - не оправдались», - пишет Манн.



По его словам, не исключено, что теперь они начнут действовать через украинского президента, но остается открытым вопрос, захочет ли сам напуганный глава государства сотрудничать с теми, кто проиграл.