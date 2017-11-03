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Медицинская реформа в Украине: названы три главных риска
Законопроект о медицинской реформе принят, однако она может провалиться
Для медицинской реформы, которую глава МОЗ Ульяна Супрун назвала "революцией достоинства в медицине", существуют политические риски и угрозы, которые могут возникнуть по ходу реализации изменений. Сайт "Сегодня" узнал, что может помешать медреформе.
Реформу блокируют
После голосования за медреформу в Раде зарегистрировали проект об отмене этого решения. Это значит, что закон не вступит в силу, пока парламент не рассмотрит зарегистрированное постановление. До этого времени глава парламента Андрей Парубий не имеет права подписать принятый закон. Так что пока закон заблокирован.
Авторы проекта постановления об отмене реформы считают принятый законантиконституционным. Во время голосования кнопку "против" нажали 42 депутата. Для подписания обращения в Конституционный суд нужно всего 45.
С тарифами не все просто
Сложность в том, что сейчас себестоимость медуслуг в разных медучреждениях отличается. После реформы по всей стране будет действовать единая тарифная сетка на услуги врачей.
Но Минздрав может неправильно рассчитает тарифы. Тогда и к середине года может не хватить денег на госпакет медуслуг. Все потому, что в Украине нет информации о том, какие медуслуги украинцы получают и в каком объеме. Если тарифы будут завышены, тогда деньги быстро израсходуются и часть пациентов не сможет получить медуслугу бесплатно. Если Минздрав предложит заниженный тариф, тогда существует риск, что в больницах продолжат брать деньги с пациентов.
Хватит ли врачей для всех украинцев
В Минздраве планировали, что врачи будут конкурировать за пациента, поскольку от этого будет зависеть их заработок. У кого будет больше пациентов, тот больше заработает. Однако на всех может не хватить врачей. По разным оценкам, в Украине на первичном уровне медицины не хватает от 30% до 50% специалистов. Особенно остро стоит проблема в селах. Поэтому украинцы могут столкнуться с ограниченным выбором при подписании декларации о медобслуживании.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Угрозы медреформе в Украине: что может не сработать".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, медицина
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