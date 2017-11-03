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МВФ назвал обновленные требования к Украине
Фонд еще изучает принятую пенсионную реформу
Международный валютный фонд (МВФ) имеет четыре ключевых рекомендации Украине. Их выполнение позволит Киеву получить следующий транш, который ожидается в начале 2018 года. Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают "Украинские новости".
"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе", – заявил Люнгман.
Кроме того, по его словам, необходимо создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ. Как известно, украинское правительство ведет переговоры с МВФ по формуле расчета цены на природный газ для внутренних потребителей до полной либерализации рынка.
Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.
"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", – добавил он.
Представитель МВФ подчеркнул, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов. Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.
Как сообщалось, ожидается, что миссия МВФ прибудет в Украину после того, как парламент рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2018 год.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, требование
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