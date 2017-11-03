Названа цель приезда Дуды в Харьков

03.11.2017 12:25

Президент Польши намерен провести встречу с руководством Украины, а также представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о чем пишет «Укринформ».



Как информирует replyua.net, польский лидер Анджей Дуда планирует посетить Украину в декабре месяце этого года, о чем заявил министр канцелярии президента Кшиштоф Щерский. Чиновник отметил: «Визит Анджея Дуды в Харьков действительно есть в календарных планах президента Польши на этот год». Однако точной даты приезда польского лидера Кшиштоф не озвучил.



Сообщается, что в Украине президент Польши собирается провести встречу с руководством государства и представителями Организации по безопасности и сотрудничества в Европе в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совбеза ООН. Анджей Дуда намерен также приехать в Харьков и посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске. Как известно, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что еще подумает над тем, стоит ли президенту Польши ехать в Украину.