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Названа цель приезда Дуды в Харьков

03.11.2017 12:25
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Названа цель приезда Дуды в Харьков

Президент Польши намерен провести встречу с руководством Украины, а также представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о чем пишет «Укринформ».

Как информирует replyua.net, польский лидер Анджей Дуда планирует посетить Украину в декабре месяце этого года, о чем заявил министр канцелярии президента Кшиштоф Щерский. Чиновник отметил: «Визит Анджея Дуды в Харьков действительно есть в календарных планах президента Польши на этот год». Однако точной даты приезда польского лидера Кшиштоф не озвучил. 

Сообщается, что в Украине президент Польши собирается провести встречу с руководством государства и представителями Организации по безопасности и сотрудничества в Европе в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совбеза ООН. Анджей Дуда намерен также приехать в Харьков и посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске. Как известно, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что еще подумает над тем, стоит ли президенту Польши ехать в Украину. 



Теги: Донбасс, Харьков, Польша
 
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