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Почему «Укрзализныця» может «остановиться»

03.11.2017 15:27
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Почему «Укрзализныця» может «остановиться»

В последнее время дефицит тяги стал самой большой проблемой перевозки грузов по железной дороге. Многие предприятия не могут своевременно из-за этого отгрузить продукцию на экспорт. Складывается критическая ситуация для всей экономики.

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, из-за дефицита локомотивов отгрузка угля на тепловые электростанции производится только на 50%. Имеющийся парк локомотивов полностью себя исчерпал, и заменить его нечем. Перебои с поставками угля могут очень плохо сказаться на энергетике в отопительный сезон.

Однозначно перебои с поставками угля ударят, прежде всего, по населению. Возникнут проблемы с электроэнергией. 

Как стало известно журналистам ZI, железной дороге ежечасно не хватает 60-80 электровозов переменного тока. Из-за этого нельзя своевременно завозить сырье и транспортировать готовую продукцию, в целом обеспечение локомотивами железной дороги упало более чем на 40%.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця
 
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