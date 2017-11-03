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Пока одни украинцы возмущаются, другие и без закона платят налоги на животных больше 20 лет

03.11.2017 20:20
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Пока одни украинцы возмущаются, другие и без закона платят налоги на животных больше 20 лет

Официально такого закона еще нет, но есть в Украине люди, которые уже очень много лет его добросовестно платят. Так, одна киевлянка уже около 20 лет каждый месяц платит по 4 гривны за каждую свою собаку, а их у нее две. Подобрала их женщина на улице, отмыла, обогрела, стерилизовала, и живут они вместе очень много лет. Об этом сообщает replyua.net.

Сейчас, перед нововведениями о налогах на домашних питомцев, защитники животных очень напряглись. Ведь высокие цены за содержание милых пушистиков могут привести к тому, что люди начнут выбрасывать на улицу своих, когда-то любимых, животных. Ведь именно так и было, когда украинцам нужно было платить за своих питомцев эти же 4 гривны.

Эти страхи вполне понятны, людям и без того сложно жить, а если иметь любимого пушистика станет роскошью, то придется предпринимать самые ужасные решения в их жизни. Забота политиков о бездомных животных может привести к ухудшению ситуации, а не к ее решению. Чего только стоит запрет на размножение так называемых «дворняжек» и беспородных котов. Они все будут подлежать стерилизации, и вскоре вовсе не станет этих самых беспородных животных. Звучит довольно жутко и даже беспощадно. 



Теги: Донбасс, животные, налог
 
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