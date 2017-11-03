Покупать пенсионный стаж или хранить деньги на депозите?

03.11.2017 11:10

В 2018-м год стажа обойдется в 19,6 тысяч гривен. Эксперты: лучше эти деньги положить на депозит в банк

Предложение Минсоцполитики о покупке страхового (пенсионного) стажа может остаться маловостребованным из-за того, что в большинстве случаев оно экономически не выгодно.

Такой вывод экспертов "Сегодня", посчитавших, за сколько времени окупятся расходы на не заработанную, а приобретенную за деньги пенсию.

Что говорит Минсоцполитики

По словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, в законе о пенсреформе нет ограничений по покупке стажа, его можно получить за деньги хоть сегодня. Цена — от 704 грн/мес. при покупке "наперед", то есть вы не достигли пенсвозраста, не работаете, но хотите, чтобы стаж начислялся.

Как разъяснил "Сегодня" Шамбир, 704 грн — это 22% от нынешней минзарплаты в 3200 грн. Накопив 35 лет стажа, можно рассчитывать на минимальную пенсию (с 1 октября она равна 1452 грн). Но так как минзарплата постоянно будет расти, в частности с 1 января 2018 г. — до 3723 грн, то минимальный взнос составит уже 819 грн/мес. А тем, кто достиг пенсионного возраста (до 1 января 2018 г. — это 58,5 лет для женщин и 60 лет для мужчин), но не имеет 15 лет стажа (с 1 января 2018 г. — 25 лет стажа), покупка его "задним числом" обойдется вдвое дороже — пока 1408 грн/мес., с 1 января 2018-го — 1638 грн/мес. Зато сразу можно оформить пенсию, не дожидаясь, пока вам исполнится 63 года, позволяющих претендовать на нее при недостатке стажа.

Выгодно или нет

Эксперты говорят, что покупать стаж выгодно до конца 2017-го тем, кому не хватает года и менее для оформления пенсии. Как подсчитал экономист Александр Охрименко (Украналитцентр), для 60-летнего мужчины с 14 годами стажа, который хочет выйти на пенсию в 2017 г., выгодно уплатить 16 896 грн единоразово (704 грн х 2 х 12 мес.) за год недостающего стажа, оформить пенсию, которая не может быть по новому закону меньше 1452 грн, и "отбить" эти деньги за год, получив 17 424 грн пенсии. А вот с 2018 г. докупать даже год стажа становится невыгодно, так как минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет вырастет до 25 лет. При этом пенсия окажется ниже минимальной: 25/35 х 1452 грн = 1037 грн. Доплаты от государства уже не будет, ведь она с 2018 г. положена только тем, у кого есть 35 лет стажа (30 лет для женщин). Даже если докупить 10 лет стажа за 196 560 тыс. грн, то "отбить" такое вложение (при условии нулевой инфляции) можно лишь за 37 лет. Нет смысла докупать стаж и тому, кто отработал 34 года, так как его пенсия будет чуть ниже минимума: 34/35 х 1452 грн = 1410 грн. Единоразовую переплату в 19,6 тыс. грн, дающую прибавку в 42 грн/мес., удастся вернуть за 38 лет.

Мнение экспертов

По словам экономиста Ивана Никитченко, в пределах года еще имеет смысл докупать стаж, дальше — нет.

"Обычно люди без стажа работы могут рассчитывать лишь на минимальную пенсию. Сейчас депозит в гривне на год в крупном банке можно открыть под 15% годовых. То есть за год человек, вложивший в банк 19 656 грн (стоимость года стажа с 2018 г.), получит 2950 грн дохода, всего в сумме 22 606 грн. Если пенсия составит более 22 606 грн/год (1900 грн/мес.), то есть смысл докупать стаж, если меньше — нет", — резюмировал Никитченко.

Не платить взносы, а положить в банк

Как альтернативу покупке стажа, эксперты советуют копить на пенсию с помощью депозитов в банке.

"Если человек работает без оформления в Украине или за рубежом и не платит страховые взносы в Пенсфонд, ему есть смысл часть заработанного регулярно помещать на депозит, — советует Охрименко. — Даже откладывая 1000 грн/мес. под 15% годовых, можно за 10 лет накопить в виде процентов почти 160 тыс. грн. Сегодня этих денег хватит на покупку 8 лет стажа.

Допустим, потенциальный 60-летний пенсионер, имеющий официальный стаж 27 лет и 160 тыс. грн сбережений, сразу докупит себе в 2018 году 8 лет стажа и оформит пенсию 2000 грн. Тогда за 8 лет он получит в виде пенсии 192 тыс. грн. Но с таким стажем можно будет оформить пенсию размером не менее 1120 грн (27 лет/35 лет х 1452 грн). За 8 лет — это 107,53 тыс. грн пенсии, плюс 90 тыс. грн в виде процентов при условии ежемесячного пополнения вклада в течение 8 лет. Более того, положив сразу 160 тыс. грн на депозит и не снимая проценты, через 8 лет можно заработать в виде процентов 368 тыс. грн! Если же снимать проценты ежемесячно, то прибавка к пенсии (1120 грн) составит 2000 грн в месяц".

Источник: https://www.segodnya.ua