Премьер-министр пообещал начать выплату компенсаций экономным потребителям

03.11.2017 08:23

На своей странице в Facebook Владимир Гройсман пообещал выплатить деньги очень скоро, причем, всем и в течение недели – полутора недель.



То есть, все те граждане, которые заявления на монетизацию своевременно написали, получат деньги на почте или через банк.



Выдадут до 700 гривень (кто сколько газа и электроэнергии сэкономил). Премьер отметил, что в будущем году также будут поощрять тех, кто сэкономит свет и газ для отопления в отопительном сезоне 2017-2018 г.г



Однако на местах еще нет никаких документов на этот счет. Как только появятся, и деньги начнут выплачивать, мы сообщим на нашем сайте.





