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Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым
Во время вчерашнего прямого эфира на телеканале ATR бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий партию «Рух правых сил», заявил, что давно предупреждал украинскую власть о том, что Россия аннексирует Крым, передает replyua.net. «Я первый мировой политик, заявивший, что Крым будет потерян. Но кто-либо меня послушал? Просто подняли на смех», - подчеркнул он.
По словам политика, 27 февраля 2014 года, когда российские силовики захватывали здание Верховного Совета Крыма и Совета министров Крыма, он пребывал в Киеве и встречался с «некоторыми украинскими руководителям первого ранга». «Я сказал им: не стоит вам со мной там пить чай... У вас забирают Крым. Мне сказали: Миша, успокойся, спецназ их там окружил, отключено водо- и электроснабжение, завтра проснешься, а они уже сдались», – поделился он. Также бывший президент Грузии заявил, что в 2010 году он был в Ялте и предупреждал об опасности тогдашнего президента Виктора Ющенко.
Российская Федерация незаконно аннексировала Крым и Севастополь после того, как осуществила силовую блокаду украинских воинских частей, после чего провела на полуострове 16 марта 2014 года незаконный референдум.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Саакашвили
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