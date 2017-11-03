ШОК! Автомобиль депутата от Оппоблока заминировал его 16-летний сын

03.11.2017 11:38

Родной сын депутата Дмитрия Жвавого заложил в автомобиль отца взрывчатое устройство, которое активировал при помощи мобильного телефона, о чем пишет «Обозреватель», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины.

Как информирует replyua.net, согласно с обнародованной информацией взрывное устройство в транспортное средство депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого заложил и активировал его шестнадцатилетний сын.

По утверждению собеседника издания, сын депутата привел в действие взрывное устройство при помощи мобильного телефона. Но, как оказалось, взрыв был настолько маломощным, что мать, отец и маленькая сестра несовершеннолетнего минера не пострадали. Также сообщается, что причиной такому опасному поступку юноши послужили неблагоприятные отношения с его отцом.