- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- МВФ назвал обновленные требования к Украине13:48
- Украинцы будут платить еще больше налогов с недвижимости13:30
- У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій13:17
- Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные12:55
- Медицинская реформа в Украине: названы три главных риска12:40
- Названа цель приезда Дуды в Харьков12:25
- Стало известно, куда отправился Аваков-младший сразу после освобождения12:10
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
Стало известно, куда отправился Аваков-младший сразу после освобождения
Александр Аваков прибыл в МВД, которое возглавляет его отец Арсен Аваков, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.
Это зафиксировали журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый", передает УП.
После освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, возглавляемого его отцом, около 22.00, и пробыл там несколько часов.
После этого в 02.30 ночи его автомобиль покинул территорию ведомства.
В день, когда суд объявлял свое решение по Александру Авакову, журналисты "Схем" обратили внимание на то, кто посещал Министерство внутренних дел, возглавляемое его отцом Арсением Аваковым.
В министерство, в частности, заезжал кортеж из двух автомобилей соратника и бизнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.
В половине второго ночи в министерство приехал автомобиль, которым пользуется народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский. На территории министерства автомобиль находился более часа.
Близкие соратники министра из "Народного фронта" и его бизнес-партнеры наведывались в МВД и за день до этого - 31 октября, когда сотрудники НАБУ и САП задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова.
Вечером того дня в МВД приезжали народные депутаты от "Народного фронта" Сергей Пашинский, Денис Дзензерский, Игорь Котвицкий, Андрей Иванчук и экс-премьер-министр и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Аваков
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Выборы президента Украины. Есть время исправить ошибку в списках избирателей!
- Замначальника УВД: в Донецке кавказцев предупредили... и отпустили
- Скандал. В Донецке грузин признал, что он липовый спецкор!
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян14:35
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- В мире начались официальные продажи iPhone X14:15
- В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского14:05
- МВФ назвал обновленные требования к Украине13:48
- Украинцы будут платить еще больше налогов с недвижимости13:30
- У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій13:17
- Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)13:05
- Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные12:55
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю