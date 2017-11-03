Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год

03.11.2017 19:30

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать на один день меньше, чем в прошлом году. Зато в праздники будут парные тройные выходные.

На Новый 2018 год выпадает три дня выходных — с субботы 30 декабря по понедельник 1 января включительно.

Празднование Рождества приходится на воскресенье, ввиду этого понедельник, 8 января, будет выходным днем. Из этого следует, что рождественские выходные будут длиться также три дня: 6, 7 и 8 января.

На январь 2018 года приходится 10 выходных дней, включая обычные субботы-воскресенья и праздничные дни, однако предпраздничные рабочие дни, укороченные на час, не предусмотрены.

Источник: https://from-ua.com