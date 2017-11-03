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Убийство водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ
Полуторагодовое расследование Национальной полицией убийства водителя BlaBlaCar Тараса Познякова признано Генеральной прокуратурой Украины неэффективным. Такая информация сообщается в ответе ГПУ на обращение народного депутата Верховной Рады Украины Виталия Куприя, который обнародовал его в четверг, 2 ноября в своем «Фейсбуке». Согласно данным, отныне досудебным расследование будет заниматься Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
Как информирует replyua.net, в соответствии с документом, в Генеральной прокуратуре сообщили, что разыскиваемого по этому делу, гражданина Российской Федерации Луана Кингисеппа подозревают в совершении преступления по статье 115 УК Украины – «умышленное убийство», статье 289 о незаконном завладении транспортным средством, статье 263 о незаконном обращении с оружием. В ГПУ отметили: «Больше, чем за полтора года следствие не смогло установить местонахождения подозреваемого и трупа потерпевшего».
В это же время в ведомстве отметили, что расследование нуждается в профессиональном уровне более опытных следователей. В документе также говорится: «С целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины 09.10.2017 проведение расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Генпрокуратуры».
Теги: Донбасс, убийство, водитель
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