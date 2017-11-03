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Украинцы, боявшиеся снега, «насладятся» новой напастью

03.11.2017 07:55
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Украинцы, боявшиеся снега, «насладятся» новой напастью

Согласно данным синоптиков, в пятницу, 3 ноября в Украине пройдут дожди, на западе температура до +16°.

На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°, передает Погода УНИАН.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре ожидаются осадки, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, если 3 ноября утром деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) — к неурожаю.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
 
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