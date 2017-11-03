В Одессе cтудент-прогульщик "заминировал" университет

03.11.2017 15:55

В Одессе 16-летний парень сообщил по спецлинии "102" о заминировании местного университета, чтобы сорвать учебный процесс, сообщает Телеканал новостей «24».

При обследовании помещений и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких взрывных устройств. Впоследствии правоохранители установили и задержали 16-летнего студента-правонарушителя.

Свои неправомерные действия юноша обосновал тем, что не хотел идти на занятия и с целью срыва учебного процесса решил сообщить о ложном заминировании административного здания университета, в котором он учится.

В настоящее время полиция задержала юношу.