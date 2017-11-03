Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"

03.11.2017 20:41

В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения.

"Совершенствование будет осуществляться в течение следующих двух лет межведомственной рабочей группой, обязательства о создании которой взяло на себя Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В состав рабочей группы войдут специалисты и эксперты МВД, Минюста, Центризбиркома, Минсоцполитики, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, Пенсионного фонда, Госкомстата, ГМС и других причастных органов государственной власти.

Сообщается, что члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы, а также разрабатывать соответствующие изменения законов Украины и подзаконных нормативных актов.

Как известно, в Украине прописку сменили на регистрацию.

Статья 6 закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" обязывает регистрировать место проживания. Регистрация призвана обеспечить канал связи между гражданином и государством, чтобы по указанному адресу гражданина могли найти налоговые органы, суд, чтобы он мог голосовать.