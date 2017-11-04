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Розенко высказался касательно возврата субсидий
Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, никто не имеет права отобрать ее у гражданина. Об этом 3 ноября в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвраты могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Может быть ситуация, когда человек не правильно подает свои ведомости, такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий не может быть. Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку", – подчеркнул вице-премьер.
По словам Розенко, информация о необходимости возврата субсидий является одним из мифов, которые распространяют оппоненты действующего правительства.
"Это мифы, которые распространяют вокруг системы субсидий, в том числе наши политические оппоненты… Начиная от мифов о том, что вы не продадите квартиру, пока не возместите субсидии, если кто-то умрет, то ваши дети обязаны вернуть субсидии, – это все мифы, это все неправда. Не верьте в это. Государство предоставляет субсидии не для того, чтобы у вас потом что-то забрать, а чтобы сейчас помочь вам пережить ситуацию с повышением тарифов", – подчеркнул Розенко.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение следующего отопительного сезона переназначено субсидии для более чем 6,5 млн украинских семей.
Теги: Украина, субсидия, ЖКХ, Розенко
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