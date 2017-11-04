Стало известно о новом этапе повышения пенсий в Украине

04.11.2017 19:02

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что пенсии будут повышаться и дальше. Первый этап произойдет уже с 1 декабря.



"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря", – сообщил Розенко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".



Он также добавил: "Это не последнее повышение пенсий. На этом пенсионная реформа не заканчивается. Акт 1 октября, когда вам перечислили пенсии, он первый, но не последний. Мы двигаемся дальше. Будут новые решения, будут новые поднятия пенсий, будут новые осовременивания".



Украинский парламент принял пенсионную реформу 3 октября. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября получили увеличенную пенсию (минимум до 1452 грн). Кроме того, реформа предусматривает ряд других изменений в пенсионной системе Украины. Закон вступил в силу 11 октября.