В Киеве маршрутка убила мужа и жену

04.11.2017 13:46

Сегодня, 4 ноября, в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" в результате наезда маршрутки погибла супружеская пара.



"Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 годов рождения. Выяснилось, что это – супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в карете скорой по дороге в больницу", – сообщает столичная полиция.



Для установления всех обстоятельств ДТП выехала специализированная группа следственного управления.



Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.



По данным СМИ, авария произошла возле остановки общественного транспорта, когда люди пытались зайти в троллейбус, а водитель маршрутки - припарковаться. По словам очевидцев, маршрутка ехала на большой скорости.