Два по три: как будут отдыхать украинцы под Новый год и Рождество

05.11.2017 14:34

На новогодние и рождественские праздники у украинцев будет два раза по три выходных. Мини-каникул не предвидится.



"На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Новогодние продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 7 января (Рождество) 2018 приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января", - сообщает "Урядовий кур'єр".