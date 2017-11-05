Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь

05.11.2017 15:40

Известный аналитик Олег Пономарь считает, что участившиеся нападки на украинскую власть со стороны разномастных оппозиционеров играют на руку стране-агрессору – РФ.



Вот, что написал сегодня эксперт на своей странице в Фейсбуке:



"Проследим логическую и временную цепочку.



1. Путин недавно заявляет, что в скором времени отношения между Украиной и Россией наладятся и восстановятся. Он на это очень надеется. Одна маленькая заминка - для этого должна смениться власть в Украине, которую (по мнению Путина) народ не поддерживает.

ОК.



Но мы знаем истинную причину неприятия Москвой украинской власти. Эта причина - то, что Украина стала ассоциированным членом ЕС и добивается теперь полноправного членства в ЕС. Также - то, что Украина на уровне Закона объявила своей главной внешнеполитической целью вступление в НАТО.



2. Идем дальше.



Зрадофилы. Что это за феномен?



Это люди, которые зомбированы до степени потери логики. До степени потери способности видеть на 2-3 исторических шага вперед. До степени потери способности расставлять исторические приоритеты, мыслить стратегически и учитывать все факторы исторического момента. Видеть масштаб событий.



3. Как их довели до такого состояния?



Каждодневной и ежеминутной бомбардировкой - власть в Украине плохая. Война в Украине из-за власти (про внешнюю агрессию они молчат). Вода камень точит.



Кто?



Московская пропаганда. Украинские олигархи через свои СМИ, так как потеряли возможность пилить бюджет, как раньше. США и ЕС такого не разрешают. Агенты Москвы, боты, полезные идиоты и тд.



4. Идем дальше.



К чему они призывают народ Украины?

Ничего нового не придумано, всё повторяется - старый большевицкий лозунг - "Повернем штыки против собственного правительства" и "Желаем собственной стране поражения во внешней войне ради свержения власти".



Вы им зададите вопрос - А как же тогда война с РФ?



А они вам ответят - Свергнем власть - тогда и война закончится.



А вы - Каким же образом?



..................Пауза.



Я отвечу - см. п.1.



Будем снова дружить.



Зачем вам в НАТО и ЕС?"