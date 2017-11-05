- В Украине отреагировали на атаку на Ханский дворец в Крыму16:44
- Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь15:40
- Два по три: как будут отдыхать украинцы под Новый год и Рождество14:34
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- В Днепре подорвали пятерых полицейских11:30
- С поезда "Москва-Кишинев" украинские пограничники сняли мединструмент10:12
- Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ09:21
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Воинам АТО передали маскировку20:24
Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь
Известный аналитик Олег Пономарь считает, что участившиеся нападки на украинскую власть со стороны разномастных оппозиционеров играют на руку стране-агрессору – РФ.
Вот, что написал сегодня эксперт на своей странице в Фейсбуке:
"Проследим логическую и временную цепочку.
1. Путин недавно заявляет, что в скором времени отношения между Украиной и Россией наладятся и восстановятся. Он на это очень надеется. Одна маленькая заминка - для этого должна смениться власть в Украине, которую (по мнению Путина) народ не поддерживает.
ОК.
Но мы знаем истинную причину неприятия Москвой украинской власти. Эта причина - то, что Украина стала ассоциированным членом ЕС и добивается теперь полноправного членства в ЕС. Также - то, что Украина на уровне Закона объявила своей главной внешнеполитической целью вступление в НАТО.
2. Идем дальше.
Зрадофилы. Что это за феномен?
Это люди, которые зомбированы до степени потери логики. До степени потери способности видеть на 2-3 исторических шага вперед. До степени потери способности расставлять исторические приоритеты, мыслить стратегически и учитывать все факторы исторического момента. Видеть масштаб событий.
3. Как их довели до такого состояния?
Каждодневной и ежеминутной бомбардировкой - власть в Украине плохая. Война в Украине из-за власти (про внешнюю агрессию они молчат). Вода камень точит.
Кто?
Московская пропаганда. Украинские олигархи через свои СМИ, так как потеряли возможность пилить бюджет, как раньше. США и ЕС такого не разрешают. Агенты Москвы, боты, полезные идиоты и тд.
4. Идем дальше.
К чему они призывают народ Украины?
Ничего нового не придумано, всё повторяется - старый большевицкий лозунг - "Повернем штыки против собственного правительства" и "Желаем собственной стране поражения во внешней войне ради свержения власти".
Вы им зададите вопрос - А как же тогда война с РФ?
А они вам ответят - Свергнем власть - тогда и война закончится.
А вы - Каким же образом?
..................Пауза.
Я отвечу - см. п.1.
Будем снова дружить.
Зачем вам в НАТО и ЕС?"
Теги: политика, Украина, Россия, Путин
- Спикер Госдумы: Со стороны РФ нет претензий на украинские земли
- Янукович: Россия заставила Украину сокращать потребление газа
- Новый премьер разоблачил старого
- Страны ЕС обвиняют в применении двойных стандартов в отношениях с Украиной и Россией
- Скидка на газ пойдет в счет оплаты пребывания Черноморского флота России в Крыму
- Янукович объяснил, зачем Украине внеблоковый статус
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Родителей не пускают к "ультрас-пленнику" "ЛНР"19:04
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- В Донецке подорвались дети18:24
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери18:10
- Провокации и имитация: стало известно о подлости боевиков ОРДО18:02
- "Таможенники" из ОРЛО огласили громкие планы17:45
- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе17:21
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Родителей не пускают к "ультрас-пленнику" "ЛНР"19:04
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- В Донецке подорвались дети18:24
- В Москве – большая эвакуация из-за угрозы взрывов18:19
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери18:10
- Провокации и имитация: стало известно о подлости боевиков ОРДО18:02
- "Таможенники" из ОРЛО огласили громкие планы17:45
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Переселенцам не дают обещанного
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои