С поезда "Москва-Кишинев" украинские пограничники сняли мединструмент

05.11.2017 10:12

В железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили медицинские инструменты.



В ходе осмотра пассажирского вагона № 9 поезда № 341 "Москва-Кишинев" общая обзорная группа в сумке среди других вещей гражданина Молдовы, проводника этого вагона, обнаружила коробку с офтальмологическим инструментом "CILITA" в количестве 30 штук.



38-летний мужчина объяснил правоохранителям, что эти медицинские инструменты он вез из Москвы на заказ.



Сейчас обнаружен не задекларированный товар изъят в установленном порядке. Сумма его оценки устанавливается, сообщает сайт ГПСУ.