Испытания закончились: чем порадует погода

06.11.2017 10:30

В понедельник, 6 ноября, синоптики обещают отсутствие дождей по всей Украине

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня переменная облачность без осадков. Днем температура прогреется до +8…+12.

На севере также, согласно прогнозу, будет сухо. Дневная температура – в пределах +8…+11.

В центре ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +8…+12.

На востоке, также синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура будет в рамках +7…+11.

На юге сегодня метеорологи обещают сухую погоду. Днем температура прогреется до +10…+12.

В Киеве 6 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Термометры покажут +8…+10 днем.

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Источник: Politeka