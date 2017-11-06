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Як українці святкуватимуть Новий рік: Сердючка і $100 тисяч
Керівництво багатьох українських компаній вже активно бронює зали і зірок для новорічних корпоративів
В основному це стосується айтішників, аграріїв, фармацевтів і працівників міжнародних компаній.
«У порівнянні з минулим роком новорічних вогників в цьому році точно буде більше. Люди втомилися жити в постійній напрузі, хочуть розслабитися і вже не соромляться, що на них будуть тикати пальцями: мовляв, як вони можуть дозволити собі гуляти в такий час… За моїми відчуттями, часи бюджетних вечірок, коли гроші йшли насамперед на застілля, а шоу-програму відігравали двійники, танцюристи і акробати, – пройшли. Знову з’явився попит на топових артистів, оригінальні номери і сценарії», – розповів організатор заходів В’ячеслав Матюхін.
Суми на вогники, які можуть зараз собі дозволити компанії, різні. Наразі мінімум – $15 тис. на 120 осіб, а максимум – $100 тис. на 300 осіб. При цьому, на думку організаторів, бідною вважається вечірка, якщо на одного співробітника компанія витрачає 1000-1500 грн, а пристойною – від 4000 грн і вище.
Перша сімка зірок, яких хочуть бачити на корпоративах, звучала практично однаково у всіх інвенторів. Отже, найбажаніші в цьому році – Монатік, Тіна Кароль, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, а також групи «Время и Стекло», Dzidzio і «ТіК». Рідше звучали імена таких артистів, як Потап і Настя, Світлана Лобода, Наталя Могилевська, групи «НеАнгели» та Mozgi.
«Якщо проаналізувати топ-7, то відразу зрозуміло, чого хочуть українці – потанцювати і повеселитися, оскільки все це попсові виконавці, у яких в репертуарах легкі, гумористичні та танцювальні хіти. Нехай вас не бентежить в цьому ряду Кароль: на банкетах вона співає свої старі пісні – «Вище хмар», «Полюс тяжіння», «Ключик» і «Шиншила», – розповіли організатори.
Така сімка, за словами інвенторів, обумовлена тим, що немає конкуренції з боку росіян, а західні зірки дорогі.
Ті, хто можуть дозволити собі зарубіжних артистів, найчастіше запитують Томаса Андерса і Тото Кутуньо, чиї гонорари в межах € 30 тис., а також Інгрід і Лу Бега, які коштують € 15 тис.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на “Вести”
Теги: Украина, Донбасс, праздник, новый год
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