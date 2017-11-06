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Как Ляшко сам себя «спалил»
Крупный лотерейный выигрыш О.Ляшка стал не только предметом сарказма со стороны простых обывателей, но и дал толчок для возобновления дискуссий в кругах профессионалов лотерейного рынка. Об этом в своем блоге написал Президент оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Георгий Ложенко, передает УНН.
Профессиональные выводы из этой странной ситуации сделать довольно сложно, но тем не менее она многое проясняет, отметил он.
“Слишком много парадоксов. Все указывает на то, что один из самых публичных украинских политиков, в свое время поддержавший запрет азартных игр, регулярно играет в беттинговой компании Фаворит. На рынке все знают, что Фаворит находится „под крышей“ Украинской национальной лотереи (УНЛ). Сама УНЛ работает под контролем политиков, чьи партии лидер радикалов систематически критикует”, - рассказал Г.Ложенко.
По его мнению, в череде этих парадоксов трудно представить главного “радикала” в какой-то из контор с целью сделать довольно крупную ставку.
“Получается, что он профессиональный игрок. Три раза сделать ставку, и так удачно попасть может только очень опытный человек. Это относит его к категории охотников за удачей, которые не просто развлекаются, а зарабатывают на азартных играх, что требует достаточного много времени и внимания. Усиливает этот вывод и тот нюанс, что со своей супругой он познакомился в зале игровых автоматов”, - рассуждает Президент “М.С.Л.”.
Впрочем, не это, по словам Г.Ложенко сейчас обсуждает рынок.
“Дискуссия идет о нынешнем отраслевом законодательстве, сформированном в 2014 году, в том числе, при активном участии Олега Ляшко. Его вовлеченность в азартные игры теперь многое объясняет. Прежде всего, понятной становится та безрассудная эмоциональность, почти ненависть, с которой уважаемый политик три года назад выступал в адрес игорного бизнеса. Похоже, он мстил за „ошибки молодости“.
В конце 2014 года, когда госбюджет принимался ночью, он стал одним главных апологетов введения в Украине беспрецедентного налога с оборота, мгновенно уложившего легальный рынок на лопатки. От того закона лотерейная отрасль так не оправилась до сих пор. Фактически, то решение похоронило легальный лотерейный бизнес”, — констатировал Г.Ложенко.
Теперь же О.Ляшко оказался в щекотливой ситуации, объясняя странную природу своих выигрышей в лотерею. Он искренне хочет доказать, что его доходы законны, что полученные суммы не являются “левым доходом”, или, еще хуже — политической взяткой.
Всего этого сарказма и подозрений можно было избежать, если бы в Украине действовала прозрачная система контроля за лотерейными ставками, пояснил Г.Ложенко.
“Если бы все это происходило в США, Франции, Испании, или любой другой стране с прозрачным рынком, вопросов к нему вообще бы не возникло.
Там все лотерейные операторы имеют центральную электронную систему, которая с одной стороны синхронизирована с периферийными устройствами в точках продаж, а с другой — с государственным контролирующим органом. Любая покупка лотерейного билета тут же фиксируется, сверяется и подтверждается выигрыш, и затем это учитывается при формировании базы для автоматического удержания налогов. В такой ситуации Олег Ляшко было бы достаточно дать информацию о сумме и объекте ставки, и сверить эту информацию с прозрачной базой данных регулятора”, — рассказал Президент “М.С.Л.”.
Но Министерство финансов Украины уже многие годы игнорирует призывы рынка запустить такую контрольную систему, добавил он.
“Минфину почему-то удобнее при налогообложении применять известный по фильму Крестный отец принцип побора „с дверей“, или „со столов“.
При этом никто не знает, и особо не интересуется, сколько денег за этими дверями, и за этими столами. Есть только два возможных ответа на вопрос, почему Минфин предпочитает приемы мафиози, а не цивилизованного мира. Либо это некомпетентность, и люди просто не знают об электронных системах учета и контроля в лотерейном бизнесе, либо сознательный увод финансов в тень.
Отмечу, что специалисты, которые сейчас в Минфине отвечают за лотереи, пришли туда еще во времена Януковича, когда, как известно, интересы госбюджета были не в приоритете. Как бы то ни было, такая бесконтрольность приводит к тому, что домыслы по поводу любого человека, получившего крупный выигрыш, могут возникать. Всегда найдутся те, кто скажет, что организаторы лотерей подморгнули будущему победителю, и все подстроили. Прозрачной системы, которая сделает такие домыслы невозможными, Минфин вводить упорно не хочет. Это уже привело к тому, что игровой бизнес в Украине на 95% работает в тени”, — подчеркнул Г.Ложенко.
Он предположил, что возможно неловкая ситуация, в которой оказался О.Ляшко, станет поводом для чиновников задуматься о текущем состоянии этой сферы.
“И когда доверие к игорному бизнесу начнет расти, домыслов по поводу успехов игроков, даже если они публичные политики, не возникнет. Пока же остается констатировать, что Олег Ляшко попал в лотерейный капкан, который сам же поставил три года назад”, — констатировал Г.Ложенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, лотерея
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