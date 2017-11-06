Какой будет погода в начале недели

06.11.2017 09:05

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник осадков не ожидается. В западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго- восточный, 5-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер юго- восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 ноября самая высокая температура днем была 17,0 тепла в 2013 году, самая низкая ночью 13,4 мороза в 1891 году.

На 7 ноября в Украине ожидается без осадков, лишь в восточных областях и в Приазовье отдельные небольшие дожди. Ночью, утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, в южных областях до 8°; днём 5-10°, на юге страны и в Закарпатье 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днём 2-7° тепла.

В Киеве на 7 ноября также прогнозируется без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго- восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Источник: https://www.segodnya.ua