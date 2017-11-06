Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Луганск останется без воды!

06.11.2017 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганск останется без воды!

Луганское энергетическое объединение обесточит Петровскую насосную станцию ​​Попаснянского водоканала, который подает воду жителям неконтролируемой территории Луганской области, в том числе и Луганска, передает "Вести".

Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен (156 млн 965 тыс. грн) и постоянно растет.

"Долг сформировался как раз за счет долгов так называемой "ЛНР", поскольку 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию", - сообщает "Луганское энергетическое объединение" на своей странице в фейсбуке.

Впервые механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области, задействовали в январе 2017 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Луганск, вода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх