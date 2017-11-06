МИД Литвы озвучило «план Маршалла» для Украины

06.11.2017 19:00

На литовском Сейме политики страны представили послам государств-участников Программы Восточного партнерства план помощи, или как его еще называют – «план Маршалла» для Украины. Как информирует replyua.net, ссылаясь на меры Delfi, предусматривают собой выделение пятидесяти миллиардов евро.



По данным издания, начиная с 2018 года и на протяжении десяти лет, литовские политики предлагают выделить Украине пятьдесят миллиардов евро для поощрения среднего и малого бизнеса. В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что оказать помощь Украине нужно в ближайшее время. В частности он сказал: «Нам очень важно, чтобы направленная в Украину помощь имела позитивное влияние, чтобы доноры с желанием выделяли для этого средства, чтобы они не были испуганы проявлениями коррупции и бюрократии, которые в настоящее время еще проявляются. Также мы видим, что время играет не в нашу сторону, ведь от войны, от мытарств, от бюрократии устали люди».



Также Линкявичус подчеркнул, что «план Маршалла» необходимо называть «Европейским планом». При этом он добавил: «Мы не называем уже такой план «планом Маршалла», ведь существует ассоциации с другим планом в другое время и по иным причинам. Но мы называем это «Европейский план» для Украины».