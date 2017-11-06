Осенний призыв: 35 причин не прийти в военкомат

06.11.2017 09:41

В Украине в разгаре осенний призыв. По закону, есть 35 причин , по которым призывники могут получить отсрочку или освобождение от воинской службы

Призывная кампания «Осень-2017» проводится согласно Указу президента о проведении очередного призыва. После получения повестки военкомата призывник обязан прибыть и пройти комиссию, пишет Политека.

Осенний призыв продлится почти два месяца: призывные комиссии работают со 2 октября по 30 ноября.

Министерство обороны сообщило, что осенний призыв должен пополнить ряды военнослужащих на 10460 человек: ВСУ — на 6360 человек, Нацгвардию – на 3500, Госслужбу транспорта – на 600.

Военные обещают не отправлять призывников в зону АТО. В осенний призыв 2017 года план уже выполнен на 70 процентов.

Осенний призыв: 35 причин для отсрочки и освобождения от срочной воинской службы (ст. 17 и 18 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»)

В осенний призыв отсрочка по семейным обстоятельствам по желанию призывника, который имеет:

1. Нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую нетрудоспособную мать), или нетрудоспособных лиц, под опекой или на иждивении которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц — граждан Украина, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

2. Несовершеннолетних родных братьев и сестер или нетрудоспособных родных братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

3. Одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

4. Ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

5. Двух и более детей;

6. Ребенка-инвалида;

7. Жену-инвалида;

8. Беременную жену;

9. Призывник является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

10. В случае если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей одновременно, отсрочка может предоставляться одному из них по их желанию с учетом предложения родителей на время прохождения срочной военной службы братьями, до увольнения в запас одного из них;

11. Призывная комиссия может принять решение о предоставлении призывнику отсрочки по семейным обстоятельствам, исходя при этом из того, что его призыв может существенно ухудшить материальное положение лиц, которых он должен содержать.

12. Отсрочка от призыва по состоянию здоровья на срок до 1 года дается призывникам, которые признаны временно негодными к военной службе.

В осенний призыв отсрочка для получения образования предоставляется гражданам, которые учатся:

13. В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях с дневной формой обучения (после 21 года отсрочка теряет силу);

14. В высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующего высшего образовательно-квалификационного уровня;

15. В средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения;

16. В интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства;

17. В учебных заведениях других государств в рамках международных договоров;

18. Право на отсрочку имеют студенты, которые прервали обучение на время академического отпуска, реализуют право на академическую мобильность, или были восстановлены в заведении высшего образования;

19. Отсрочка сохраняется для студентов вузов с дневной формой обучения, которые переводятся в другой вуз с дневной формой.

В осенний призыв отсрочка предоставляется:

20. Педагогическим работникам с полным высшим образованием, который работают на полную ставку в общеобразовательных учебных заведениях;

21. Медикам, работающим на полную ставку по специальности в сельской местности;

22. Священникам с высшим или средним духовными образованием и занимают должность в религиозных организациях;

23. Сельским, поселковым, городским головам — на срок выполнения полномочий;

24. Кандидатам и докторам наук, работающим на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей отрасли науки;

25. Резервистам — на весь период службы в военном резерве;

26. Полицейским — на весь период их службы;

27. Подозреваемым в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом;

28. Призывникам согласно специальным решениям областной призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

В осенний призыв медкомиссия решает, кто годится для службы в армии

В осенний призыв от воинской службы освобождаются граждане, которые:

29. Признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

30. Ко дню отправления на службу в осенний призыв достигли 27-летнего возраста;

31. Выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

32. Отец или мать, родной брат или сестра которых погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных;

33. До приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

34. Были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

35. После окончания вуза присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава.

Источник: https://from-ua.com