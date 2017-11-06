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Осмаев: «Заявление полиции об отказе от охраны не соответствует действительности»
Адам Осмаев, боец АТО, рассказал, что заявление полиции об отказе от охраны не соответствует действительности, информирует replyua.net со ссылкой на Цензор.
«На самом деле это было не так. Нас просто предупредили, что охрана будет лишь до определенного времени. Предупредили наши же охранники. Сказали, что руководство им сказало, что охрана будет до такого-то времени - по-моему, три месяца. И какие-то бумаги, естественно, мы подписывали, что согласны с этим», - рассказал Осмаев. Он также поблагодарил за охрану и отметил, что понимает, насколько сложно государству охранять такое количество людей. По его словам, вопрос по охране украинским законодательством урегулирован не на должном уровне, поскольку расходы на охрану являются незапланированными и слишком высокими.
«Людей не хватает на самом деле. А закона, насколько я знаю, о защите свидетелей нет. Сейчас Антон Геращенко хочет пролоббировать такой закон и назвать его в честь Амины Окуевой», - добавил Осмаев.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, АТО
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