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Полиция нашла электронный браслет для Авакова

06.11.2017 14:42
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Полиция нашла электронный браслет для Авакова

Полиция наденет электронный браслет на сына министра внутренних дел Александра Авакова во вторник, 7 ноября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству Украинские новости, передает Корреспондент.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", - сказал собеседник.

Источник также добавил, что пока браслет для сына министра ищут.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не может выполнить решение суда о мере пресечения для Авакова, поскольку в Министерстве внутренних дел нет свободных электронных браслетов.

Напомним, суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.

Напомним, сына главы МВД задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, полиция, Аваков
 
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