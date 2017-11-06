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Политолог: Майдана не будет, Саакашвили пора собирать палатки
Каким бы сумбурным не был Саакашвили, но, кажется, и ему даже стало очевидным, что продолжение так называемой акции, уже давно напоминает даже не антимайдан, а печально «алко-майдан». Такой продержался в Киеве еще несколько месяцев после завершения настоящего. Такой майдан сейчас работает только против самого Саакашвили.
Поэтому никаких мобилизаций и продолжений реанимации «полуразложившегося трупа» делать после 7 ноября лидеры протестов не будут. По всей видимости, Коломойским больше, чем до 7 ноября не проплачено. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов отметил украинский политик, политический эксперт Тарас Черновил.
Он отмечает, что даже, когда организаторы акции скажут: «Отбой», то, окажется, что не все готовы разъезжаться, любителей такой жизни «на шару» в столице довольно много. После победы Оранжевого майдана на Банковой еще долго стояли пару тентов с немытыми запущенными людьми. Оставались они там и до инаугурации Ющенко, и после нее. Уже снег таял, а они все еще там стояли, рассказывали, что им не за что домой ехать, ежедневно собирали достаточно денег на билет, но и дальше оставались на месте. И как-то вдруг попали на глаза Ющенко и тогда их какой-то ночи вывезли в неизвестном направлении.
По словам политолога, поэтому всякие там Саакашвили, Лещенко, Найемы, Деревянко приходят и уходят, а приведенные ими бомжи, заняв уже ненужные палатки, сидят и гадят дальше, ведь биотуалеты Саакашвили также вывезет.
Теги: политика, Донбасс, Киев, Майдан, Саакашвили
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