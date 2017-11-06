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Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре
По завершении десятидневного турне странами Европы, которое начнется уже сегодня, шестого ноября, в Брюсселе, в Украину прилетит Уэс Митчелл, занимающий должность помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, передает replyua.net.
В соответствии с текстом официального сообщения, запланирована встреча Митчелла с высокопоставленными чиновниками Украины 14-16 ноября, информирует «Радио Свобода». Американский дипломат «в очередной раз намерен подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, а также будет призывать к продолжению проведению ряда реформ, имеющих критически важное значение», сказано в сообщении. Боле того, состоится встреча американского дипломата с деловыми и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в «процветающее, безопасное и демократическое европейское государство».
Как уже ранее сообщалось, глава украинского государства Петр Порошенко переговорил в телефонном режиме с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.
Теги: Украина, США, Донбасс, визит, ноябрь
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