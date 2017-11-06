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Порошенко подписал закон «Об электронных доверительных услугах»
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об электронных доверительных услугах", передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.
Кроме того, в Законе также определены условия признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции нашего государства в мировое электронное информационное пространство.
"Закон определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в этой сфере, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации. Таким образом, регулируются отношения в сферах предоставления электронных доверительных услуг электронной идентификации ", - добавили в пресс-службе.
В частности, вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность и тому подобное.
Кроме того, Закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного признания ключевых компонентов трансграничных цифровых услуг, таких как электронная идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет основные принципы государственного регулирования в сферах электронных доверительных услуг электронной идентификации.
Документом также вводится административная услуга по включению юридических и физических лиц - предпринимателей, которые намерены предоставлять электронные доверительные услуги (EPG), к Доверительного списка, а также устанавливается порядок ведения такого списка. Кроме того, определяется процедура независимой оценки соответствия ЭДП и также возможность использования указанными лицами в своей деятельности как национальных, так и международных стандартов.
Закон № 2155-VIII, принятый Верховной Радой 5 октября 2017, вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня опубликования этого Закона.
Напомним, 5 октября Верховная Рада приняла соответствующий правительственный закон "Об электронных доверительные услуги" 240 голосами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
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