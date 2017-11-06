Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Правоохранители займутся проверкой издевательств в Одесском госпитале

06.11.2017 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Правоохранители займутся проверкой издевательств в Одесском госпитале

Правоохранительные органы собираются проводить проверку в связи с возможным халатным обращением с пациентами в Одесском военном госпитале. Об этом сообщает replyua.net.

Волонтерка Наталья Арестова разместила гневный пост в своих соцсетях об ужасном обращении персонала с пациентами военного госпиталя. Этот пост привлек внимание прокуроров и они приняли решение должным образом проверить работу медиков в медучреждении. Арестова писала в посте о том, что у больных наблюдаются огромные пролежни, большая потеря веса, а так же пневмония в запущенной стадии.

По информации предоставленной другим волонтером этого же госпиталя, двое пациентов, которые были переведены из Одессы во Львов, получили должную и качественную помощь, так же перенесли операцию по стабилизации позвоночника, но она привела к полному параличу. Мужчины не могли есть самостоятельно, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Пациентов нужно было кормить через зонд. Медики заверяют прокуратуру о том, что предоставили пациентам все нужные условия и качественный уход, но избежать пролежней не удалось ввиду паралича. Прокуратура не изменила своего решения и приступила к досудебному расследованию по статье 425 часть 3. 



Теги: Донбасс, Одесса, госпиталь, проверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх