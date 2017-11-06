Российские пропагандисты пытаются запутать украинцев в деле пограничника Колмогорова, - Координатор ИС

06.11.2017 08:30

Находясь в зоне АТО пограничник Колмогоров честно выполнил приказ и имел на свои действия все полномочия, но российские пропагандисты и их подпевалы, пытаются извратить факты и запутать украинцев.

Об этом пишет координатор группы ИС, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«Завтра – очередная попытка заседания ВССУ по делу осужденного пограничника С.Колмогорова.

С подачи российских/пророссийских СМИ у нас в информпространстве усиленно разгоняется тезис что, мол, в деле Сергея не все так просто, ведь состояния войны и военного положения не было, а только АТО, в сентябре 2014 г Мариуполь – мирный город и т.д. и т.п.

О чем речь? Зачем повторять тезисы «потерпевшего»-водителя ("выехал на побережье отдохнуть", это в 10 км от линии фронта), ватников-судей и российской пропаганды? Откроем Закон Украины «Про боротьбу з тероризмом» и прочитаем, что такое АТО.

Так вот, АТО – это уж никак не «мирное время». Закон предоставляет привлекаемым к операции силовикам полное право использовать в зоне проведения АТО оружие, задерживать и обыскивать граждан и транспортные средства, контролировать перемещение транспорта, принимать силовые меры не только к террористам, но и к тем, кто «подозревается в причастности к террористическим группам».

Бредни водителя (кстати, а отчего он скрылся в России, к которой якобы не имел никакого отношения, а не, к примеру, в Молдове?) в стиле «не знал-не слышал-мирное время», даже если в них поверить, можно списать разве что на незнание закона. Но и ребенок знает, что незнание закона ни от чего не освобождает – в данном случае от ответственности за попытку скрыться от пограничников.

Потому оставим все рассуждения о том, что АТО и «мирное время» - одно и то же. Пограничник Колмогоров честно выполнил приказ, находясь в зоне проведения АТО как участник операции, и имея на свои действия все полномочия».

Источник: http://sprotyv.info