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Скончалась старейшая жительница Украины
На Черниговщине в возрасте 117 лет умерла Кристина Нагорная, самая старая женщина в Украине и, возможно, в мире. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист ТСН Алла Скорик, сообщает СТРАНА.ua.
"Если она, книга, будет, то бабушке Кристине там точно быть главной героиней. Я не смогла разгадать ее секрет. Я уже была очень близко, а бабушка забрала его с собой. Так, чтобы никому не достался. Насыщенная у бабушки была жизнь. Шутка разве - родиться в 1900! Царя пережила, 2 мировые войны, коммунистов, застала 5-го президента уже независимой Украины! Трижды замужем, у нее более 100 лет трудового стажа, потому что людей принимала до последних дней, и в тюрьме успела посидеть...", - написала она.
Женщина претендовала на статус "самой старой в мире". Для этого нужно было найти первоисточники, которые бы подтвердили дату рождения легендарной украинской бабушки.
Теги: Украина, женщина, долгожитель
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