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СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии

06.11.2017 11:25
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СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии

Бежавший из Украины народный избранник Александр Онищенко несколько месяцев тому назад подал документы для получения немецкого гражданства, о чем в интервью Deutsche Welle сообщил бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен. 

Как информирует replyua.net, руководитель общины лично способствует нардепу-беглецу в получении немецкого гражданства, в том числе он обратился за помощью в высшие инстанции с рекомендательным письмом, в котором подчеркнул выдающуюся роль, которую для его общины играет украинский олигарх. В частности Бескен сказал: «Уже несколько раз я интересовался состоянием дел, и мне давали понимать, что процесс продвигается успешно. У меня были сомнения, что удастся все так быстро сделать, но при актуальной информации все положительно должно решиться».

Согласно со словами бургомистра, одиозный Онищенко, владеющий на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Это было летом 2017-го. Если принимать к вниманию длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных производств относительно него он, вероятно, соответствует критериям на получение гражданства. При этом председатель поселка не берется давать оценку проблемам с законом новоиспеченного односельчанина из Украины, хотя не один раз он слышал о них. 



Теги: Донбасс, Германия, скандал, гражданство
 
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