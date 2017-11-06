СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии

06.11.2017 11:25

Бежавший из Украины народный избранник Александр Онищенко несколько месяцев тому назад подал документы для получения немецкого гражданства, о чем в интервью Deutsche Welle сообщил бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен.



Как информирует replyua.net, руководитель общины лично способствует нардепу-беглецу в получении немецкого гражданства, в том числе он обратился за помощью в высшие инстанции с рекомендательным письмом, в котором подчеркнул выдающуюся роль, которую для его общины играет украинский олигарх. В частности Бескен сказал: «Уже несколько раз я интересовался состоянием дел, и мне давали понимать, что процесс продвигается успешно. У меня были сомнения, что удастся все так быстро сделать, но при актуальной информации все положительно должно решиться».



Согласно со словами бургомистра, одиозный Онищенко, владеющий на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Это было летом 2017-го. Если принимать к вниманию длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных производств относительно него он, вероятно, соответствует критериям на получение гражданства. При этом председатель поселка не берется давать оценку проблемам с законом новоиспеченного односельчанина из Украины, хотя не один раз он слышал о них.