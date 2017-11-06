У Києві стримують епідемію, грип б’є по дітях

06.11.2017 15:00

На даний момент в Києві епідемії грипу не спостерігається

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник зазначив, що в столиці спостерігається зниження захворюваності.

«За минулий, 44-й тиждень у нас зареєстровано зниження захворюваності приблизно на 4,5%. Загальний показник нижче епідеміологічного порогу на 15,2%. Що практично нормально для цього періоду», – уточнив він.

Поворозник додав, що за останній тиждень від грипу постраждало багато дітей.

«У нас є збільшення захворюваності у дорослих і майже на 9% зниження захворюваності у дітей. В заклади охорони здоров’я у нас госпіталізовані за цей тиждень 166 осіб, з них 145 дітей», – поділився чиновник.

У КМДА додали, що за тиждень вакцини від грипу отримали більше 1,5 тисяч чоловік. Також лікарні столиці забезпечені вакцинами.

Нагадаємо, в Києві зробити щеплення від грипу можна в 16 столичних медустановах.

Джерело: Politeka