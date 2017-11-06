В Кабмине пообещали доплатить в ноябре тем, кому не пересчитали обновленные пенсии

06.11.2017 12:20

В следующем месяце те украинские граждане, которые в ноябре не получили осовремененные пенсии, получат соответствующую доплату, в том числе доплату за октябрь, передает replyua.net.

Кроме того, в Кабмине сообщили, что в декабре, после повышения в текущем году социальных стандартов, повышенные пенсии получат уже инвалиды. По завершении перерасчета в среднем трудовые пенсии выросли на 560 гривен, или до 2446 грн.



Как пояснил Николай Шамбир, занимающий должность заместителя министра социальной политики, из официально зарегистрированных 11,7 миллиона пенсионеров на получение пенсий после перерасчёта могли надеяться 10,2 млн. чел. Вместе с тем, высокопоставленный чиновник отметил, в октябре увидели добавку лишь 6,9 миллиона — те, у кого сумма доплаты превысила 140 грн. Что касается всех остальных, у кого доплата меньше этой суммы, в Минсоцполитики пообещали сделать перерасчет и выплатить надбавки за два месяца в ноябре. Вместе с тем в министерстве не комментируют, каким образом осуществлялся перерасчет.



Полтора миллиона пенсионеров не получат повышенных пенсий: это люди, которые вышли на пенсию в 2015—2017 годах. Впрочем, им пообещали проиндексировать пенсии в 2019-м, принимая во внимание показатель инфляции.