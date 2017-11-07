Бензин в Украине может подорожать до 30 гривен за литр

07.11.2017 10:36

В Украине подорожал бензин, дизтопливо, однако подешевел сжиженный газ. Об этом пишет газета "Сегодня".

На стоимость топлива в октябре влияли подорожание нефти, девальвация гривны и дефицит бензина, считают эксперты нефтерынка. Цена бензина зависит от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара. Украинские компании расплачиваются за импортные нефтепродукты и платят налоги в валюте. Поэтому ценники на заправках подскочили.

"На протяжении октября цены росли в пределах курса валют. Но в конце октябре-начале ноября цены на АЗС выросли больше, чем на 10%. Факторов много: цена на нефть поднялась до 62 долларов – рост на 15% за последних два месяца. Вторая причина — это курс: гривна девальвирует. Возникли проблемы в импортеров при составлении документов при импорте. И последний фактор – резкое уменьшенье поставок из Беларуси – она наш основной импортер", – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Заправить полный бак легковушки на 48 литров сейчас дороже чем месяц назад в среднем на 30 гривен. Так, литр дизтоплива прибавил в цене 1,07 грн, бензин А-92 – 0,61 грн, А-95 подорожал на 0,58 грн. Цены на А-95+ АЗС подняли на 0,3 грн. Однако, на 0,85 грн подешевел автогаз.

Нефть подорожала на максимум за два года, отмечает замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. В придачу на некоторых заправках получился ситуативный дефицит – Мозырский завод (Беларусь) стоял на плановом ремонте. Трейдерам, которые не подумали об этом заранее пришлось покупать топливо в Литве, Польше, где его стоимость выше.

Если доллар дорожает на одну гривню, то это провоцирует поднятие цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев. Если подорожает нефть на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени.

"Стоимость бензина и дизтоплива определялась именно этими двумя факторами. Почему через две недели – потому, что бензин из-за границы или завода поступает на заправку через 11-13 дней", – говорит эксперт.

Цены на топливо будет зависить от двух факторов: цен на внешнем рынке, поскольку Украина импортозависимая, и курса гривни, говорит эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.

"Розничные цены на заправках зависят от стоимости топлива в Европе и курса гривни. Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюту, которая по Украине не ходит и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – комментирует эксперт.

До декабря цены не поменяются, если поставки из Беларуси возобновятся, и гривна не будет дальше слабеть, говорит Геннадий Рябцев. Но пока тенденции негативные, отмечает Дмитрий Марунич.

"Если Беларусь не восстановит поставки, то еще может быть рост. На отдельных станциях к концу года литр бензина может подорожать до 30 гривен", – считает эксперт.

Стоимость бензина стабилизируется с Нового года, когда уменьшится спрос на топливо – в этот период украинцы меньше всего ездят.