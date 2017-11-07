- Бензин в Украине может подорожать до 30 гривен за литр10:36
- «Легитимный» Янукович сообщил, что хочет «по-чоловічому поговорити з Порошенко». ВИДЕО09:15
- Известный журналист указал на опасные моменты в войне за Донбасс. ВИДЕО09:01
- Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство08:42
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление08:29
- Украина значительно нарастила импорт угля08:01
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
Бензин в Украине может подорожать до 30 гривен за литр
В Украине подорожал бензин, дизтопливо, однако подешевел сжиженный газ. Об этом пишет газета "Сегодня".
На стоимость топлива в октябре влияли подорожание нефти, девальвация гривны и дефицит бензина, считают эксперты нефтерынка. Цена бензина зависит от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара. Украинские компании расплачиваются за импортные нефтепродукты и платят налоги в валюте. Поэтому ценники на заправках подскочили.
"На протяжении октября цены росли в пределах курса валют. Но в конце октябре-начале ноября цены на АЗС выросли больше, чем на 10%. Факторов много: цена на нефть поднялась до 62 долларов – рост на 15% за последних два месяца. Вторая причина — это курс: гривна девальвирует. Возникли проблемы в импортеров при составлении документов при импорте. И последний фактор – резкое уменьшенье поставок из Беларуси – она наш основной импортер", – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Заправить полный бак легковушки на 48 литров сейчас дороже чем месяц назад в среднем на 30 гривен. Так, литр дизтоплива прибавил в цене 1,07 грн, бензин А-92 – 0,61 грн, А-95 подорожал на 0,58 грн. Цены на А-95+ АЗС подняли на 0,3 грн. Однако, на 0,85 грн подешевел автогаз.
Нефть подорожала на максимум за два года, отмечает замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. В придачу на некоторых заправках получился ситуативный дефицит – Мозырский завод (Беларусь) стоял на плановом ремонте. Трейдерам, которые не подумали об этом заранее пришлось покупать топливо в Литве, Польше, где его стоимость выше.
Если доллар дорожает на одну гривню, то это провоцирует поднятие цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев. Если подорожает нефть на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени.
"Стоимость бензина и дизтоплива определялась именно этими двумя факторами. Почему через две недели – потому, что бензин из-за границы или завода поступает на заправку через 11-13 дней", – говорит эксперт.
Цены на топливо будет зависить от двух факторов: цен на внешнем рынке, поскольку Украина импортозависимая, и курса гривни, говорит эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук.
"Розничные цены на заправках зависят от стоимости топлива в Европе и курса гривни. Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюту, которая по Украине не ходит и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – комментирует эксперт.
До декабря цены не поменяются, если поставки из Беларуси возобновятся, и гривна не будет дальше слабеть, говорит Геннадий Рябцев. Но пока тенденции негативные, отмечает Дмитрий Марунич.
"Если Беларусь не восстановит поставки, то еще может быть рост. На отдельных станциях к концу года литр бензина может подорожать до 30 гривен", – считает эксперт.
Стоимость бензина стабилизируется с Нового года, когда уменьшится спрос на топливо – в этот период украинцы меньше всего ездят.
Теги: Украина, Донбасс, нефть, валюта, бензин, подорожание, АЗС
- Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз
- Трейдерам разрешили повысить цены на бензин
- В Украине стремительно дорожает бензин
- Украина объявит "нефтяную войну" России и Беларуси?
- Цены в апреле. Овощи и мясо дорожают без причины, а топливо - по воле Кабмина
- Крупные сети АЗС повысили цены на бензин
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- В аэропорту Одессы у пассажира изъяли 43 контрабандных iPhone X10:45
- Бензин в Украине может подорожать до 30 гривен за литр10:36
- ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ10:20
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- «Легитимный» Янукович сообщил, что хочет «по-чоловічому поговорити з Порошенко». ВИДЕО09:15
- Известный журналист указал на опасные моменты в войне за Донбасс. ВИДЕО09:01
- Роман Доник: От Амины Окуевой отказалось собственное ведомство08:42
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление08:29
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного