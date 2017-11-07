«Легитимный» Янукович сообщил, что хочет «по-чоловічому поговорити з Порошенко». ВИДЕО

07.11.2017 09:15

Горе-президент Віктор Янукович в черговий раз звернувся до українців російською мовою десь з земель Росії.

У зверненні він традиційно засуджував політику теперішньої влади і, найголовніше, заявив про «братовбивчу війну» на сході України, де вбивають мирних жителів, як можна зрозуміти, українські війська.

До всього, Янукович записав ще одне відео, де повідомив про свої наміри «по-чоловічому» поговорити з Порошенко…

Источник from-ua.