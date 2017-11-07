Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление

07.11.2017 08:29

Президент США Дональд Трамп поддерживает размещение миротворческой миссии на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Миротворцы должны быть размещены на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области, а в первую очередь стоять на границе и контролировать границу между Россией и Украиной. Волкер высказал свою позицию, и я так понимаю, что это позиция и президента США", - сказал политик.

Также он допустил принятие той резолюции ООН по миротворцам на Донбассе, которую предложила РФ, но с текстом, который будет выгоден Украине.

"Возможен вариант, что пропишут украинскую позицию в той резолюции, которую предложила Россия. Таким образом, примут российскую резолюцию, но с нашим текстом. Этот вариант наиболее перспективен, и скорее всего так и будет, чтобы это была якобы российская резолюция, ведь свою собственную резолюцию РФ же не заблокирует.

Это дипломатические игры, цель которых - получить результат: миротворцы зайдут в ОРДЛО, перекроют границу и дальше будем идти в соответствии с Минскими соглашениями", - отметил Гримчак.