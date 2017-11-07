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Украина значительно нарастила импорт угля

07.11.2017 08:01
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Украина значительно нарастила импорт угля

Больше всего угля Украина закупила у России. Украина с начала 2017 года импортировала 15,1 млн тонн угля на почти $2,2 млн, что в 1,5 раза превышает сумму, которую Украина платила последних два года. Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы по итогам января-октября.

Так, больше всего угля (55,7% от всей стоимости) Украина закупила у России – на $1,2 млрд. На втором месте США – на $546,8 млн (25,4%), на третьем – Австралия с $116,4 млн (5,4%). Импорт из других стран составил $289, 8 млн (13,5%).

Отмечается, что экспорт угля осуществлялся преимущественно в Россию – на $48,7 млн (55,2%), в Словакию – на $33,1 млн (37,5%), в Турцию – на $2,6 млн (2,9%), в другие страны – на $3,9 млн (4,4%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине добыча рядового угля в январе-сентябре 2017 года уменьшилась на 11,5%.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, экспорт, импорт, уголь
 
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