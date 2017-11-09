Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания

09.11.2017 16:30

«Я мечтаю о мире… О дне, когда мама погибшего парня с уверенностью скажет: «Всё было не напрасно». Я не просто верю, я - ЗНАЮ, что так случится, - говорит Ирэн РОЗДОБУДЬКО. - Важно, чтобы это почувствовали и те, кто отдал самое дорогое».

«Чем труднее задача, тем интереснее её воплотить в жизнь. Или хотя бы попытаться сделать, чтобы потом не пожалеть о несбыточном...», - уверена уроженка Донецка, один из наиболее продаваемых украиноязычных авторов, победительница многих литературных конкурсов (в том числе, трёх Всеукраинских - «Коронация Слова») Ирэн Роздобудько, которой 3 ноября исполнилось 55. Пять лет назад, когда у Ирэн Витальевны также был юбилей, она дала «Донбассу» очень откровенное интервью (его можно найти на нашем сайте donbass.ua в поисковике). Но многое тогда осталось «за кадром». Да и изменилось многое (причём, кардинально!) за эти пять лет…

Ощущение свободы

Эта талантливая во всём женщина родилась и долгие годы провела в Донецке (лишь в 1988-м переехала в Киев, где живёт и поныне). В её книгах можно найти немало описаний родного города, переживающего сейчас сложные времена.

«В моей жизни оттуда - всё! - говорит она о своих годах, проведённых на Донетчине. - Ощущение свободы, сказки, истории, память о соседях, многих из которых уже нет на свете. Хулиганство. Умение отстоять себя - и морально, и физически… Донбасс для меня - тот край, который научил жить, держать удар».

Класса до второго её воспитывала бабушка, так как родители служили врачами в воинской части в ГДР.

«Хотя «воспитывала» - это, пожалуй, громко сказано. Бабуля работала с утра до вечера, и у меня на шее всегда болтался ключ от квартиры. Я сама уходила в школу - и сама возвращалась, - делится писательница. - Чаще всего, кое-как сделав уроки, до вечера носилась по улицам в поисках приключений. Иногда я садилась в троллейбус и отправлялась то в центр города - погулять, то в аэропорт (теперь уничтоженный войной - прим. А.П.) - посмотреть, как улетают самолёты. В общем, пока мои ровесники жили по расписанию, я пользовалась неограниченной свободой».

По её словам, она всегда стремилась к максимальной независимости.

«Любила быть сама по себе и ни перед кем не отчитываться. И не ходить строем, в толпе. Мама рассказывала, как года в три я сбежала со двора, и она нашла меня на противоположном конце так называемой балки - большого, заросшего кустарником и заваленного мусором поля, ведущего к шоссе. А я ведь пошла туда не просто так. Отчётливо помню ощущение, будто кто-то взял меня за руку и повёл, нашёптывая, что где-то там есть другая, более интересная жизнь. С тех пор я и чувствую эту руку в своей. Очевидно, она всё ещё ведёт меня - туда, где интереснее. А я пытаюсь вести за собой других. Чтобы и они увидели что-то необычное…», - рассказывала Ирэн Витальевна.

Этой донецкой девочке судилось стать известной писательницей.

Как ковалась будущая писательница

По приезду родителей она поменяла несколько школ… Учитывая, что дома было не всё ладно (вскоре родители развелись), Ирэн отрывалась в классе, где считалась хулиганкой.

«Я занималась фехтованием и использовала свои навыки на переменах: ходила по коридорам с длинной линейкой наперевес, не упускала возможности стукнуть какого-нибудь мальчишку учебником по голове. Откровенно девичьих интересов у меня не было. Я представляла себя только д‘Артаньяном! А в старших классах вообще начала прогуливать уроки», - вспоминала она.

После развода родителей, Ирэн с мамой жила в крошечной однокомнатной «хрущовке» на другом конце города, откуда добираться до школы приходилось на автобусе.

«Мне было лень, особенно зимой, и я частенько оставалась дома, - вспоминает она. - Мама уходила на работу очень рано, так что никакого контроля надо мной по-прежнему не было. Я целыми днями могла валяться в постели и читать».

А ещё она ходила в театральный кружок, где ставили поэтические спектакли. «Преподавала там бывшая киевская актриса Лариса Лесовая, благодаря которой я прочла запрещённых «Мастера и Маргариту», узнала о Пастернаке, Мандельштаме, Цветаевой, Сосюре, об украинских поэтах Расстрелянного возрождения», - рассказывает Роздобудько.

Из всей этой «ядрёной смеси» и ковалась будущая писательница.

«Будто я бегу прямо в море, к настоящему кораблю…»

Ирэн РОЗДОБУДЬКО и Игорь ЖУК.



Когда Ирэн оканчивала десятый класс, дедушка обошёл донецкие ПТУ. Вернувшись, радостно сообщил, что внучку могут принять в строительное училище на очень дефицитную специальность - «маляр-штукатур».

«На большее, очевидно, в семье не рассчитывали. А я сказала, что буду поступать на журфак, да ещё и в Киев! - вспоминает Роздобудько. - Узнав об этом, родные не стали на меня давить, и я, таки, поехала в столицу. И поступила. Правда, на заочное отделение, так как надо было работать (жили мы с мамой по-прежнему очень скромно). К тому же, у меня наметилось замужество…»

Первый брак (с врачом), по её словам, «был несерьёзным, хотя и длился шесть-семь лет». При этом в 19 лет она уже стала мамой, родив дочь Яну. Сейчас та - скульптор-монументалист, замужем тоже за скульптором. Подарила Ирэн Витальевне внука.

Настоящее женское счастье она обрела в третьем браке, с Игорем Жуком.

«Он - астрофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований, известный бард, которого когда-то «благословил» Окуджава, - делится Ирэн Роздобудько. - А ещё - компьютерный дизайнер, сценарист документального кино, фотохудожник, профессионально играл в футбол и даже управлял самолётом… Я была знакома с Игорем давно, но заочно: слушала его песни по радио много лет и была ими очарована. А познакомились мы совершенно случайно. Подруга завела меня к нему «на минутку» переписать фильмы Кустурицы…»

Сюжет и универсальный ключ

«Продюсеры прочитали мои книги, нашли меня и предложили писать сценарии, - делится она подробностями романа с кино. - Мне очень повезло, что я по случайности стала ещё и сценаристом. Преподаю кинодраматургию в столичном театральном университете имени Карпенко-Карого, веду свою мастерскую».

По её произведениям сняты полнометражные фильмы и сериалы «Пуговица» (написана уже и «Гудзик-2»), «Начать сначала. Марта», «Осенние цветы», «Таинственный остров», «Ловушка» (по книге «Мерці», в российском варианте - «Ловушка для жар-птицы»), «Поводырь» (при этом писатель уверяет, что её сценарий значительно отличается от фильма, созданного Олесем Саниным и выдвигаемого от Украины на «Оскар»), «Жребий судьбы».

«Я не считаю литературным мастерством выписывание своих реальных ситуаций и никогда этого не делаю. Мне интереснее обобщение и создание из десяти прототипов одного героя, - делится она секретами творчества. - А сюжеты для меня - это лишь подкрепление той идеи, которая мучает и не даёт спокойно спать. Поэтому вначале возникает идея книги - то, о чём хочу говорить. А сюжет приходит потом».

Наша землячка советует читать в месяц про три книги: Библию, энциклопедию (из любой области знаний) и что-то для отдыха. А ещё признаётся: чем больше пишешь книг, тем меньше возникает желание о них говорить.

«Хочется, чтобы их читали, - поясняет Ирэн Роздобудько. - В «Гудзику-2» я попыталась показать свои мысли, наблюдения, всё то, что мы пережили и увидели на Майдане. Главный герой книги Денис, участник Революции достоинства, оказывается на Донбассе… Удивительно то, что в фильме «Гудзик» главную роль сыграл российский актёр Анатолий Пашинин (поддержал Евромайдан, а со временем стал воином АТО – прим. А.П.). Тогда мне его кандидатура показалась подходящий. В моём представлении именно таким и внешне, и по характеру должен быть главный герой. Теперь мы знаем Пашинина не только как хорошего актёра, но и как патриота Украины. Когда начались события на Донбассе, он оставил работу в России. Не побоялся приехать в Украину, заявить о своей позиции. Ходил на Майдан. Наверное, актёр сыграл эту роль и забыл о ней. Но оказалось, что жизнь Анатолия напоминает судьбу его героя Дениса из книги «Гудзик-2». Значит, выбор был сделан верный».

«Они не ведают, что творят…»

Выросшая в русскоговорящем Донбассе, Ирэн Роздобудько пишет на украинском. И уверяет, что никогда не чувствовала к себе предвзятого отношения - ни на Востоке, ни на Западе Украины. Тем больнее всё, что произошло в последние годы…

Кошмар, накрывший родной край в 2014-м, она описывает так: «Когда всё только начиналось, я криком кричала, что это серьёзно и надолго, надо действовать очень быстро. Люди на Донбассе доверчивые. Им пообещали, что всё будет тихо и мирно, как в Крыму, а зарплаты моментально повысятся, и они поверили. Больно и обидно за патриотов, которые вынуждены сейчас быть изгнанниками, и тех, кто не имел возможности выехать. Их намного больше, чем покорных овец, всё ещё ждущих высоких зарплат. Но и этих людей мне жаль - они не ведают, что творят. Печально, что из-за этой бандитской бузы (я общаюсь с земляками, и они так говорят), отвратительной и кровавой, гибнут лучшие парни».

Она помогала собирать украинские книги для наших воинов и библиотек в зоне АТО. Забрала в Киев маму, ранее проживавшую в Донецке. «Простаивая в разных очередях (получали миграционную карту, оформляли пенсию), я слышала: «Это всё Киев придумал». Некоторые знакомые тоже считают, что во всём виноват Киев. Они всегда чувствовали здесь себя неуютно. А ведь всё зависит от людей, возможно, от меры их зависти к столичным, к большей степени свободы, которой так мало в провинции, - рассуждает Ирэн Роздобудько. - Но это такая ерунда, если ты изначально считаешь себя человеком мира или просто человеком. Мне кажется, такая же зависть (я бы тут употребила более жёсткое слово) возникает и к «зажравшейся Европе». И пока мы не сломаем это сознание, головы некоторых наших граждан будут повёрнуты в прошлое».

Сменила множество профессий

До того, как полностью посвятить себя писательству, а также параллельно с ним, Ирэн Витальевна была официанткой, телетайписткой, Снегурочкой в фирме «Праздник», киномехаником видеосалона, методистом в кинотеатре, шпрехшталмейстером (оглашала номера) в цирке, журналистом многотиражки Донецкого металлургического завода. Ещё работала корректором в украинском журнале «Сучасність», обозревателем в газете фонда культуры «Родослав», ведущей и автором программ на национальном радио, обозревателем газеты «Всеукраинские ведомости». Также посвятила часть своей жизни женским журналам «Натали» и «Караван историй. Украина».

Андрей ПИТОНОВ.